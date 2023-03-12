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بسبب دوره بهجوم الكونجرس

بنس لترامب: التاريخ سيحاسبك

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
بنس لترامب: التاريخ سيحاسبك
المواطن - فريق التحرير

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن التاريخ سيحاسب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على دوره في الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير، موجهًا بذلك أحد أشد الانتقادات لترامب.

هجوم الكونجرس

وكان بنس في مبنى الكونجرس عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ونظرًا لأن نائب الرئيس يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الشيوخ فقد كان بنس يترأس مهمة التصديق على أصوات المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائبه.

اتهامات متبادلة

وأرسل ترامب عدة تغريدات دعا في إحداها الجمهوريين إلى القتال، وزعم في الأخرى حدوث تزوير في الأصوات، وانتقد ترامب أيضًا بنس لتصديقه على النتائج. وقال بنس للصحفيين، خلال مناسبة سنوية أقيمت في واشنطن العاصمة: “كان الرئيس ترامب مخطئًا”.

وأضاف: “لم يكن لي الحق في تغيير النتائج، لقد تسببت كلماته غير المسؤولة في تعرض عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب”.

وخلال الهجوم، قامت سلطات إنفاذ القانون بنقل بنس إلى مكان آمن. ويفكر بنس حاليا في التنافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

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