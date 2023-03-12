بنك المنشآت السعودي يخصص 10.5 مليار ريال لتمويل الشركات

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني في السعودية، عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها بنك المنشآت، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة ومساعي “بنك المنشآت” لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

وذكر الرئيس التنفيذي المكلَّف للبنك عبدالرحمن بن منصور، أن “بنك المنشآت” يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة؛ مما يسهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، مُعبِّرًا عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي.