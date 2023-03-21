بنك جي بي مورغان يحذر: الأسواق قد تشهد ظاهرة مينسكي

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قال بنك جي بي مورغان إن تراكم الانهيارات المصرفية الأخيرة بجانب الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين حول السياسة النقدية لدى البنوك المركزية قد يتسبب بحدوث ظاهرة مينسكي في الأسواق.
ولحظة أو ظاهرة مينسكي هي انهيار مفاجئ وكبير لقيم الأصول بما يمثل نهاية مرحلة نمو دورة في أسواق الائتمان أو النشاط التجاري.
وأشار ماركو كولانوفيتش، رئيس استراتيجية السوق لدى المصرف الأمريكي، إلى زيادة احتمالات حدوث لحظة مينسكي في الأسواق، مبينًا أنه حتى إذا تمكن محافظو البنوك المركزية بنجاح من احتواء العدوى، فإن شروط الائتمان يبدو أنها ستتشدد بسرعة أكبر بسبب الضغوطات من المنظمين والأسواق.
وبحسب شبكة CNBC أضاف: بدأت التصدعات في أساسيات الائتمان في أمريكا في الظهور، كما أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية سيكون لها تأثير ملموس على السياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل.
ويُذكر أن سهم البنك الأمريكي فيرست ريبابليك قد هوى في تداولات أمس الاثنين بنحو 47%، وذلك بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له، وبذلك يكون البنك قد فشل في إقناع المستثمرين بأنه يتمتع بأسس مالية مستقرة، وذلك ما أدى لانهيار سهمه.
ويأتي هبوط بنك فيرست ريبابليك بنك بعد انهيار مفاجئ لبنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر مؤخرًا ما أثار مخاوف من أن العملاء القلقين قد يسحبون ودائعهم من البنوك الأمريكية الأخرى.