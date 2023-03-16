بوتين: روسيا تواجه حرب العقوبات وانهيار اقتصادها شائعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تواجه “حرب عقوبات”، وذلك في أول خطاب رئيسي يلقيه أمام أقطاب الأعمال منذ إصداره الأمر بنشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا العام الماضي.

توجيه دفة الاقتصاد

وأضاف بوتين أن روسيا تعيد توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات، وقدم الشكر لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة موسكو، بحسب وكالة “نوفوستي “.

وأشار بوتين إلى أن روسيا نجحت في تعويض إغلاق الأسواق الغربية أمامها، متوقعًا تحقيق زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت بوتين إلى وجود العديد من الفرص وآفاق تطوير الأعمال التجارية والتوسع فيها لعدد كبير من الشركاء للاستثمار فيها.

الفائض التجاري الروسي

ووصف بوتين الفائض التجاري لروسيا والبالغ 332 مليار دولار في عام 2022 بأنه بمثابة “موسيقى جيدة” تشنف الآذان، حيث من المتوقع أن يصل نمو حجم تجارة التجزئة في روسيا في أبريل إلى 5%، ويستند في ذلك إلى استقرار سوق العمل وانخفاض التضخم وارتفاع الأجور، بينما سيكون التضخم في روسيا في شهر مارس أقل من 4% سنويًا.

وتابع بوتين أن منطقة اليورو تحاول إقناع الجميع بـ “الانهيار الوشيك للاقتصاد الروسي، والتضخم المرتفع”، إلا أن روسيا تعرف مصلحتها، وتدرك أن تلك مجرد إشاعات مبالغ فيها.