Icon

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا Icon سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان Icon ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! Icon كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو Icon الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
أكد أن التضخم في موسكو أقل من دول أوروبية

بوتين: روسيا تواجه حرب العقوبات وانهيار اقتصادها شائعة

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
بوتين: روسيا تواجه حرب العقوبات وانهيار اقتصادها شائعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تواجه “حرب عقوبات”، وذلك في أول خطاب رئيسي يلقيه أمام أقطاب الأعمال منذ إصداره الأمر بنشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا العام الماضي.

توجيه دفة الاقتصاد

وأضاف بوتين أن روسيا تعيد توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات، وقدم الشكر لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة موسكو، بحسب وكالة “نوفوستي “.

وأشار بوتين إلى أن روسيا نجحت في تعويض إغلاق الأسواق الغربية أمامها، متوقعًا تحقيق زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت بوتين إلى وجود العديد من الفرص وآفاق تطوير الأعمال التجارية والتوسع فيها لعدد كبير من الشركاء للاستثمار فيها.

الفائض التجاري الروسي

ووصف بوتين الفائض التجاري لروسيا والبالغ 332 مليار دولار في عام 2022 بأنه بمثابة “موسيقى جيدة” تشنف الآذان، حيث من المتوقع أن يصل نمو حجم تجارة التجزئة في روسيا في أبريل إلى 5%، ويستند في ذلك إلى استقرار سوق العمل وانخفاض التضخم وارتفاع الأجور، بينما سيكون التضخم في روسيا في شهر مارس أقل من 4% سنويًا.

وتابع بوتين أن منطقة اليورو تحاول إقناع الجميع بـ “الانهيار الوشيك للاقتصاد الروسي، والتضخم المرتفع”، إلا أن روسيا تعرف مصلحتها، وتدرك أن تلك مجرد إشاعات مبالغ فيها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة