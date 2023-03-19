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يزور ماريوبول بصورة مفاجئة

بوتين في أول زيارة لأوكرانيا منذ إعلان الحرب

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
بوتين في أول زيارة لأوكرانيا منذ إعلان الحرب
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.

بوتين في ماريوبول

وأفادت وكالة “تاس” الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار رحلة عمل.

وأضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

أول زيارة لأوكرانيا

قالت الوكالة إنه تفقد عددًا من المشاريع في المدينة وتحدث إلى السكان فيها.

استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز في أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدينة الساحلية. وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى أراض أوكرانية تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب.

وكان بوتين قد زار، أمس السبت، شبه جزيرة القرم، في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

اجتماع عسكري بالتزامن مع الزيارة

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف المسؤول عن الحرب.

وأضافت أن الاجتماع عقد في مركز قيادة روستوف-أون-دون في جنوب روسيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

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