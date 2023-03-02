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بعدما قام مسلحون أوكرانيون باحتجاز رهائن

بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي
المواطن - فريق التحرير

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ما حدث في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، بأنه “عمل إرهابي”، بعدما أعلنت وسائل إعلام روسية احتجاز رهائن من جانب مسلحين أوكرانيين.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن “إرهابيين اقتحموا مناطق مدنية وأطلقوا النار على السكان”، موضحًا أن معركة موسكو الأساسية “هي ضد الإرهابيين والنازيين الجدد”.

هجوم مسلحين

وبحسب ما أعلن مسؤولون روس اليوم، فإن مخربين أوكرانيين عبروا الحدود إلى غرب روسيا وهاجموا قرى محلية، فيما تدخل الحرب بين البلدين عامها الثاني.

ووسط تضارب في التقارير الأولية، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن القتال ضد وحدة التخريب كان يدور في منطقة بريانسك.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، إن “أنشطة للقضاء على القوميين الأوكرانيين المسلحين الذين انتهكوا حدود الدولة” جارية.

وكانت “تاس” قد أوردت نقلا عن سلطات إنفاذ القانون الروسية في وقت سابق، أن المخربين يحتجزون ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن.

وقال الحاكم المحلي إن مجموعة المخربين أطلقت النار على سيارة هناك، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

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