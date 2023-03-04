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في شباك نادي آرسنال

بورنموث يسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
بورنموث يسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي
المواطن - فريق التحرير

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سجل اللاعب الدنماركي فيليب بيلينج لاعب نادي بورنموث أسرع هدف في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وذلك بعدما سجل الهدف في شباك نادي آرسنال في الثانية العاشرة من بداية مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ26 من البريميرليج.

آرسنال ضد بورنموث

وبعد إطلاق الحكم لصافرة البداية تناقل لاعبو بورنموث الكرة ليسجلوا الهدف الأول عبر بيلينج في الثانية العاشرة ليكون أسرع هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023.

ويسعى آرسنال للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 63 والانفراد بـ صدارة الدوري الإنجليزي بينما يتواجد فريق بورنموث ولقبه ” الكرز” في المركز الـ19 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، قبل انطلاق مباراته مع آرسنال.

آرسنال ضد بورنموث - هدف بيلينج

مباريات بنفس التوقيت

وانطلق في نفس توقيت مباراة آرسنال وبورنموث، مباريات أستون فيلا ضد كريستال بالاس، تشيلسي ضد ليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير، برايتون ضد ويست هام يونايتد.

وفي الغد، تنطلق مباراتان وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 بعد غد الاثنين بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

وكان مانشستر سيتي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فيل فودين في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول بعد مجهود فردي مميز.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، واصل مانشستر سيتي ضغطه وتفوقه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا بعد تمريرة متقنة من اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ66.

 

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