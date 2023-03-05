بوسكيتس يُفاضل بين إنتر ميامي والعرض السعودي

يُخيم الغموض على موقف النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عرض برشلونة لتجديد العقد

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “رغم تقييم تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بأن استمرار بوسكيتس لموسم آخر يعد أمرًا حاسمًا في مشروع النادي، فإن الإدارة حتى الآن لم تقدم أي عرض رسمي لقائد الفريق”.

وأضافت: “المفاوضات بين برشلونة وقائد الفريق الأول معقدة للغاية والشيء الوحيد الذي يمكن توقعه أن العرض الذي سيقدم سيكون براتب منخفض، حيث إن العرض المنتظر سيكون أقل من نصف راتبه الحالي في برشلونة”.

عرضان أمام بوسكيتس

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن بوسكيتس يتفاوض بالفعل مع إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى نادٍ آخر من السعودية، مشددة على أن العرضين يتفوقان تمامًا على ما سيقدمه برشلونة.

وواصلت “موندو ديبورتيفو”: “النادي واللاعب يرغبون في إيجاد حل بأسرع وقت ممكن… هذه الصفقة مهمة بالنسبة إلى تشافي لتفادي إمكانية عجز برشلونة عن دعم الوسط في انتقالات الصيف”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس قال في وقت سابق بالفعل إن برشلونة لن يكون قادرًا على إبرام صفقات في الميركاتو الصيفي!”.

اهتمام نصراوي بحسم الصفقة

وينتهي عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن إدارة النصر تقدمت بعرض إليه، حيث تسعى لحسم الصفقة، بعد نجاحها في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.