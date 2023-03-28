بوطبيلة يعود إلى ليالي رمضان في الأحساء

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
وثقت “العربية السعودية” لقطات من عادة رمضانية اعتاد عليها أهالي الأحساء، وهي “بوطبيلة” أو كما يطلق عليها المسحراتي للإعلان عن وقت دخول السحور.
"بوطبيلة".. عادة رمضانية عريقة في #الأحساء للإعلان عن دخول وقت السحور#العربية_في_رمضان @Kawther22h pic.twitter.com/QhA38Ap3or
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2023
وعلى مدار نحو 1200 عام استمرت هذه العادة صامدة في عدد من الأحياء الشعبية خلال شهر رمضان ولم تندثر بظهور الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد الإنسان على الاستيقاظ.
ومن خلالها يقول بوطبيلة ملتفًا حوله عدد من الأطفال: “اقعد اقعد يا نايم.. اقعد اقعد تسحر.. لا إله إلا الله محمد رسول الله.. اقعد اقعد يا نايم.. واذكر ربك الدايم.. اصحا يا نايم.. اصحا يا نايم.. قوم وحد الدايم.. سحور يا عباد الله.