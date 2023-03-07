بولندا تعلن إرسال 10 دبابات ليوبارد لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترسل 10 دبابات إضافية من طراز ليوبارد 2، ألمانية الصنع إلى أوكرانيا الأسبوع الجاري.

وأضاف بلاشتشاك في مؤتمر صحافي: 4 دبابات وصلت إلى أوكرانيا بالفعل، و10 إضافية سترسل الأسبوع الجاري.

قضية إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

ويأتي ذلك في إطار وعد بولندا بإرسال 14 دبابة ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى قوات كييف لمواجهة الغزو الروسي على أراضيها، وكانت تلك المسألة أثارت خلافًا بين ألمانيا والناتو وأمريكا، حيث قبلت برلين بعد العديد من الاجتماعات إرسال الدبابات، وكانت ترفض ذلك في البداية بحجة أن التكنولوجيا في تلك الدبابات لا تزال حديثة، وإذا وقعت في أيدي قوات بوتين فإن ذلك من شأنه أن يكشف عن تلك التكنولوجيا.

والأمر الثاني الذي كانت ترفض برلين إرسال الدبابات لأجله هو أن ذلك من شأنه أن يطيل من أمد الصراع بين موسكو وكييف.

ووضعت ألمانيا شرطًا من أجل إرسال الدبابات إلى كييف وهو أن توافق أمريكا على إرسال دباباتها من طراز آبرامز، وهو الأمر الذي كانت ترفضه واشنطن في البداية، بحجة أنها غير مناسبة للجنود الأوكرانيين وبسبب الصعوبات اللوجيستية في نقلها، لكنها وافقت في النهاية تحت ضغط برلين.

استفزاز موسكو

وتسببت تلك الخطوات في إثارة استفزاز موسكو، حيث قالوا إن الغرب يعمل على التخطيط لتفكيك روسيا، وأن إرسال الأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة فترة الحرب.