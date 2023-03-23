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مؤكدًا على صعوبة المنافسة بالموسم الحالي

بيتروس: حسم الدوري سيكون بين النصر والاتحاد في الجولة الأخيرة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
بيتروس: حسم الدوري سيكون بين النصر والاتحاد في الجولة الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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توقع البرازيلي بيتروس نجم نادي الفتح أن بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022/2023 سيكون بين فريقي النصر والاتحاد، مضيفًا أن حسم البطل سيكون في الجولة الأخيرة.

وتحدث بيتروس لـ برنامج ” في المرمى” قائلًا: ” الفرق التي ترغب في الفوز بالبطولات تحتفظ بنجومها وتقوم ببناء الفريق على أكمل وجه والنجوم يتواجدون في الفريق لمدة 10 سنوات على الأقل”.

منافسة قوية بين النصر والاتحاد حتى الجولة الأخيرة 

وأضاف بيتروس: ” من وجهة نظري أرى أن الاتحاد والنصر سوف يتنافسان بكل قوة على الفوز بلقب دوري روشن، وسيتم حسم البطل ومعرفته في الجولة الأخيرة من البطولة”.

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة المسابقة برصيد 50 نقطة، يليه أصفر الرياض ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة.

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