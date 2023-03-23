بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يُفكر في التعاقد مع اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الإعلامي الإسباني ماتيو موريتو: إن سان جيرمان يفكر في التعاقد مع سيلفا كأولوية لفريق العاصمة الفرنسية ضمن خطة التطوير.
وكان برشلونة الإسباني، حاول ضم سيلفا في أغسطس الماضي، في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن مانشستر سيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيعه.
كذلك رغب سان جيرمان في ضم سيلفا مقابل 70 مليون يورو لكن السيتي رفض بحسب صحيفة Le 10 Sport الفرنسية، حيث أكدت الصحيفة أن السيتي طلب 100 مليون يورو.