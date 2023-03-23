بيكيه عن قضية نيجريرا: لاعبو برشلونة لا يعلمون بالموضوع

علق نجم فريق برشلونة السابق، جيرارد بيكيه على اتهام النادي الكتالوني بمنح أموال لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، إنريكيز نيجريرا.

تعليق بيكيه على الأزمة

وتحدث بيكيه عن هذه الأزمة، قائلًا: “لا يمكن إعطاء إجابة وافية، طالما لا تتوافر لدي كافة المعلومات، لم يكن لاعبو برشلونة على علم بهذا الموضوع، هناك الكثير من الأمور الإدارية لا يعرفون عنها شيئًا”.

وواصل المدافع الإسباني المعتزل حديثًا، قائلًا: “الأمر الآن متروك لرئيس النادي خوان لابورتا لكشف التفاصيل، وشرح ما حدث، ولكن بالنسبة لي أنا مقتنع تماما بأن برشلونة لم يشتر الحكام في أي وقت”.

وأضاف بيكيه في حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لكن علينا أن نفهم سبب تلك الفواتير، بكل وضوح، لقد استفاد برشلونة من الحكام، لكنهم أضرونا في مناسبات أخرى، وهذا وارد في كرة القدم”.

واختتم بيكيه تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا “أتذكر الدوري الذي خسرناه أمام أتلتيكو مدريد على أرضنا في 2014، تعادلنا 1-1 وكنا بحاجة إلى الفوز، والحكم ألغى لنا هدفًا صحيحًا”.

يويفا يحقق مع برشلونة

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق ضد نادي برشلونة الإسباني رسميًا، وذلك بسبب “انتهاك محتمل لإطاره القانوني فيما يتعلق بقضية نيجريرا، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليًا”.