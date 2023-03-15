بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين

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قالت كوريا الشمالية، فجر الأربعاء: إنها أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض – أرض في منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، بأن “وحدة الصواريخ التابعة للجيش الكوري، والمسؤولة عن مهام عملياتية مهمة على الجبهة الغربية، أجرت تدريبات استعراضية لإطلاق الصواريخ لتدريب وحدات الفرقة في 14 مارس.
وأردفت الوكالة أن “سرية فايرباور الهجومية” الحادية عشرة التابعة للوحدة العسكرية شاركت في التدريبات وأنه تم تنفيذ عرض توضيحي بصاروخين باليستيتين أرض – أرض.
وبحسب الصور التي نشرتها كوريا الشمالية، تم إطلاق KN-23 (النسخة الكورية الشمالية من Iskander) من مركبة الإطلاق المتنقلة ذات العجلات (TEL).
واختتمت وكالة الانباء المركزية الكورية، أن الصاروخ أطلق من منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية، وأصاب الجزيرة المستهدفة على بعد 611.4 كم.