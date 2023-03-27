بيونج يانج تطلق صاروخًا باليستيًّا باتجاه بحر اليابان

أعلنت وكالة أنباء يونهاب أن كوريا الشمالية، أطلقت الاثنين، صاروخًا باليستيًّا باتجاه بحر اليابان.

صاروخي باليستي

وأفاد خفر السواحل الياباني، بأن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخًا باليستيًّا، وأصدر تحذيرًا للسفن.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًّا باتجاه بحر اليابان.

ولم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته حتى الآن.

تجارب كوريا الشمالية

من المعروف أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.

وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ – أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن تغرقان في اليأس، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.