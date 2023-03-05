تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة بـ حساب المواطن

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الىتفاعل برنامج دعم حساب المواطن، مع استفسارات المواطنين بشأن تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة أثناء التسجيل بدلًا من المستفيد على صرف مستحقات الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، أنه لا بد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب).
وأشارت إلى أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 مارس سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أبريل.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.
يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.