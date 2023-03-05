Icon

مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة Icon طريقة تحديث البيانات في نظام فارس Icon تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة بـ حساب المواطن Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة شمال العقيق Icon الغذاء والدواء توضح تأثير استخدام الجوال على السماعات الطبية Icon جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا Icon ارتفاع أرباح شركة علم بنسبة 64% بنهاية 2022 Icon 170 متحدثًا يحفزون رواد الأعمال بتجارب ثرية على مسرح Biban Talks Icon 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير Icon هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا بد أن يكون باسم المستفيد الرئيسي

تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة بـ حساب المواطن

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

الىتفاعل برنامج دعم حساب المواطن، مع استفسارات المواطنين بشأن تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة أثناء التسجيل بدلًا من المستفيد على صرف مستحقات الدعم.

الحساب باسم المتقدم

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، أنه لا بد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب).

وأشارت إلى أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 مارس سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أبريل.

تقديم دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية