تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي

كشفت تفاصيل جديدة في قضية المبتعث السعودي الوليد الغريبي الذي قُتل في جريمة هزّت الرأي العام في الولايات المتحدة في يناير الماضي، أنه على الرغم من تواصل التحقيقات فإنه تم تأجيل جلسة الاستماع الأولى للمتهمة نيكول رودجرز.

موعد الجلسة الأولى

وبحسب قناة العربية، قال والد الشاب إن الجلسة قابلة للتأجيل بسبب الأدلة والمحامين، مبينًا أن موعد الجلسة الأولى التي ستمثل فيها أمام القاضي ستكون في 12 أبريل المقبل، مضيفًا أن الجامعة التي كان ابنه على وشك التخرج فيها قررت تكريمه، متابعًا: هو شيء رمزي لكنه مهم بالنسبة لنا.

والمسار القانوني لقضية الغريبي قد يطول لأسباب تقنية بحتة، بسبب تداعيات كورونا على القضاء الأمريكي وما سببته من تأجيل كبير للقضايا في البلاد.

أدلة كافية

وكانت الفتاة ذات الـ 19 عامًا سلمت نفسها للشرطة الأمريكية بعد أيام من الجريمة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد إطلاق الشرطة الأمريكية في فيلادلفيا حملة على مستوى البلاد للعثور عليها، لكنها حتى اللحظة لم تعترف بجريمتها.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري رودجرز (19 عامًا) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة، كما اعتبر المحققون أن الأدلة التي جمعوها حتى اللحظة كافية لإدانتها.