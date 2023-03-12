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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تأجيل مباراة الرائد والشباب ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
وأبدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موافقتها على طلب تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة، لتُقام يوم السبت 18 مارس، وذلك بسبب مشاركة الليوث في كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وأضاف البيان: “سبق ذلك القرار، اتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها”.
وقبل مباراة الرائد والشباب المقبلة، يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.
ومن المقرر أن يلعب الشباب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 أبريل المقبل.