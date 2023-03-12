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ضمن منافسات دوري روشن

تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تأجيل مباراة الرائد والشباب ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

المسابقات تؤجل لقاء الرائد والشباب

وأبدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موافقتها على طلب تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة، لتُقام يوم السبت 18 مارس، وذلك بسبب مشاركة الليوث في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الشباب ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlShababSaudiFC

وأضاف البيان: “سبق ذلك القرار، اتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها”.

وقبل مباراة الرائد والشباب المقبلة، يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

مواجهة القوة الجوية

ومن المقرر أن يلعب الشباب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 أبريل المقبل.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
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