Icon

الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي Icon 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس الملك

تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تأجيل مباراة الوحدة والباطن ضمن منافسات كأس الملك لمدة 24 ساعة.

تأجيل مباراة ربع النهائي

وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها، أن مباراة الوحدة والباطن ستُقام، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 4:15 مساء، وجاء ذلك القرار بعد تعذر سفر الفريق السماوي إلى مكة المكرمة، بسبب ظروف الطيران المتمثلة في إلغاء الرحلة.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الوحدة والباطن، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك.

الوحدة ضد الباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الوحدة والباطن يسعيان للفوز

ويدخل الفريق السماوي مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة، حيث تحسن الأداء بعد فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في تحقيق فوزه الثاني بدوري روشن السعودي في الجولة الماضية، على حساب الخليج بهدف دون رد.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز بمباراة الغد، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، كما نجح في تجنب الخسارة آخر 4 جولات، حيث تعادل 3 مرات وفاز مرة، ويأمل مواصلة التألق.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم