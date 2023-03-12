تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تأجيل مباراة الوحدة والباطن ضمن منافسات كأس الملك لمدة 24 ساعة.

تأجيل مباراة ربع النهائي

وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها، أن مباراة الوحدة والباطن ستُقام، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 4:15 مساء، وجاء ذلك القرار بعد تعذر سفر الفريق السماوي إلى مكة المكرمة، بسبب ظروف الطيران المتمثلة في إلغاء الرحلة.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الوحدة والباطن، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك.

الوحدة والباطن يسعيان للفوز

ويدخل الفريق السماوي مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة، حيث تحسن الأداء بعد فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في تحقيق فوزه الثاني بدوري روشن السعودي في الجولة الماضية، على حساب الخليج بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز بمباراة الغد، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، كما نجح في تجنب الخسارة آخر 4 جولات، حيث تعادل 3 مرات وفاز مرة، ويأمل مواصلة التألق.