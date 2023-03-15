تاليسكا يؤازر مدرب نادي الهلال

حرص نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على توجيه رسالة عزاء إلى مدرب نادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، ونجله إيميليانو.

تاليسكا يدعم دياز ونجله

ونشر تاليسكا صورة لمدرب نادي الهلال دياز ونجله، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “ليست مجرد كرة قدم، تعازينا للجميع.. والله يرعاكم”.

وأكدت تقارير أن رامون دياز ونجله غادرا إلى الأرجنتين، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تعرضت عائلته لحادث مروري في العاصمة بوينس آيرس، نتج عنه وفاة زوجة نجل المدرب، كما تم نقل ابنه وحفيده إلى المستشفى.

وعلم رامون دياز بالحادث المروع بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس، وغادر الملعب مسرعًا، وألغى المسؤولون المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، تقديرًا لظروف المدرب الأرجنتيني.

فوز نادي الهلال

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 3\1، ليتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، حيث نجح العميد في الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.