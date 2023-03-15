Icon

منافسة قوية على صدارة دوري يلو Icon خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد Icon إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية Icon النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تعرض عائلته لحادث

تاليسكا يؤازر مدرب نادي الهلال

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
تاليسكا يؤازر مدرب نادي الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على توجيه رسالة عزاء إلى مدرب نادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، ونجله إيميليانو.

تاليسكا يدعم دياز ونجله

ونشر تاليسكا صورة لمدرب نادي الهلال دياز ونجله، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “ليست مجرد كرة قدم، تعازينا للجميع.. والله يرعاكم”.

إيميليانو دياز مع الهلال
دياز ونجله إيميليانو

وأكدت تقارير أن رامون دياز ونجله غادرا إلى الأرجنتين، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تعرضت عائلته لحادث مروري في العاصمة بوينس آيرس، نتج عنه وفاة زوجة نجل المدرب، كما تم نقل ابنه وحفيده إلى المستشفى.

وعلم رامون دياز بالحادث المروع بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس، وغادر الملعب مسرعًا، وألغى المسؤولون المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، تقديرًا لظروف المدرب الأرجنتيني.

دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

فوز نادي الهلال

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 3\1، ليتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، حيث نجح العميد في الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة