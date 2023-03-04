تاوامبا يمنح التعاون التقدم في الشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.
وبدأت مباراة ضمك ضد التعاون المقامة على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.
ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28، عن طريق مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا، بعد تلقيه تمريرة مميزة من كاكو من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.
واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص وسط تألق دفاعي كبير، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد التعاون بنتيجة 1-0.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.