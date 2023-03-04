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ضمن منافسات الجولة الـ19

تاوامبا يمنح التعاون التقدم في الشوط الأول

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
تاوامبا يمنح التعاون التقدم في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

تأخر ضمك ضد التعاون

وبدأت مباراة ضمك ضد التعاون المقامة على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

ضمك ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28، عن طريق مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا، بعد تلقيه تمريرة مميزة من كاكو من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.

ضمك والتعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص وسط تألق دفاعي كبير، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد التعاون بنتيجة 1-0.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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