تبخير المسجد الحرام قُبيل صلاة الجمعة بـ أفخر وأجود الطيب

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظات تطييب وتبخير المسجد الحرام قُبيل أداء صلاة الجمعة.

فيديو | بـ أفخر وأجود أنواع الطيب.. تطييب وتبخير المسجد الحرام قُبيل أداء صلاة الجمعة #الإخبارية pic.twitter.com/fl3R9sJSOM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023

وبين مقطع الفيديو استقبال المصلين في المسجد الحرام بالبخور والطيب، في أجواء روحانية.

تكثيف عمليات التطهير

من جانب آخر، تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.

كما قامت الرئاسة بتوفير عبوات ماء زمزم على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، مع عمليات تعقيم وتطهير مستمرة للشنط والحافظات المخصصة لتوزيعها على القاصدين تراعي أعلى المعايير الصحية، كما تم تجهيز حافظات ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، ومشرفين سعوديين مؤهلين للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على العاملين والعاملات الذين يقومون بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا.