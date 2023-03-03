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عمليات التطهير والتعقيم مستمرة على مدار الساعة

تبخير المسجد الحرام قُبيل صلاة الجمعة بـ أفخر وأجود الطيب

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
تبخير المسجد الحرام قُبيل صلاة الجمعة بـ أفخر وأجود الطيب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظات تطييب وتبخير المسجد الحرام قُبيل أداء صلاة الجمعة.

وبين مقطع الفيديو استقبال المصلين في المسجد الحرام بالبخور والطيب، في أجواء روحانية.

تكثيف عمليات التطهير

من جانب آخر، تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.

كما قامت الرئاسة بتوفير عبوات ماء زمزم على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، مع عمليات تعقيم وتطهير مستمرة للشنط والحافظات المخصصة لتوزيعها على القاصدين تراعي أعلى المعايير الصحية، كما تم تجهيز حافظات ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، ومشرفين سعوديين مؤهلين للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على العاملين والعاملات الذين يقومون بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا.

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