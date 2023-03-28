تبرعات حفر الآبار قد تصل إلى جهات إرهابية

حذر المحامي والمستشار القانوني أسامة القحطاني، من خطورة التبرعات لجهات مجهولة، موضحًا أن الأمر قد يصل إلى تورط المتبرع في قضايا إرهابية.

#نشرة_الرابعة | المحامي والمستشار القانوني د. أسامة القحطاني: تبرعات حفر الآبار تغيب عنها المتابعة ومن يقوم عليها مجهولون@OsamaSAlqahtani pic.twitter.com/veUUBeORMR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2023

#نشرة_الرابعة | المحامي والمستشار القانوني د. أسامة القحطاني: الكثير من التبرعات لجهات مجهولة ذهبت في غير مواضعها@OsamaSAlqahtani pic.twitter.com/HlvOB4cjdy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2023

وقال القحطاني خلال لقائه على قناة العربية: إن الكثير من التبرعات لجهات مجهولة ذهبت في غير مواضعها لإرهاب مثلًا أو لغسيل أموال أو فساد شخصي، وهناك قصص كثيرة جدًّا وناس ليس لهم علاقة لا بالإرهاب ولا بغيره.

وأردف: أعرف شخصيًّا فردًا تم سجنه بسبب علاقة القرابة تبرع بمبلغ ما ولأن الأموال ذهبت لأعمال إرهابية تم الزج به في السجن.

تغيب عنها الرقابة

ولفت المستشار القانوني إلى أن تبرعات حفر الآبار تغيب عنها المتابعة ومن يقوم عليها مجهولون، مضيفًا: لا يوجد آلية للتحقق إلا من جهة رسمية والكثير من الأموال أسيء استغلالها ولم تنفذ على أرض الواقع.

#نشرة_الرابعة | المحامي والمستشار القانوني د. أسامة القحطاني: لدينا مشكلة في الوعي تجاه خطر التبرعات المشبوهة@OsamaSAlqahtani pic.twitter.com/10Zr85sXrD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2023

وأكد القحطاني أن هناك مشكلة في الوعي تجاه خطر التبرعات المشبوهة.