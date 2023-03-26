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بعد 3 أيام من تدشينها

تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 439 مليون ريال

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 439 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت، اليوم الأحد، تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية لتتجاوز 439 مليون ريال، والتي تهدف لتوفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

انطلاق الحملة

ودشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخميس، حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ ( 150 ) مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين، بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع ولي العهد، بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

أعلن ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقال: إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية”.

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