تتر مسلسل بابا المجال يثير الجدل والسبب مصطفى شعبان

أثار تتر مسلسل بابا المجال في مصر حالة من الجدل على السوشيال ميديا، حيث ظهر على تتر بداية المسلسل اسم النجم مصطفى شعبان متصدرًا فقط، بالإضافة إلى الإخراج والإنتاج، دون كتابة باقي طاقم العمل المكون من، باسم سمرة، رياض الخولي، الفنانة القديرة سوسن بدر نسرين أمين، جومانا مراد.

تتر مسلسل بابا المجال

ظهور التتر بهذه الطريقة، أثار التكهنات والتساؤلات حول علاقة الفنانين ببعض داخل كواليس العمل، حيث أرجع البعض الأمر إلى خلافات نشبت بين نجوم المسلسل بسبب ترتيب أسمائهم على التتر، مما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل شركة الإنتاج بوضع اسم الفنان مصطفى شعبان فقط، دون باقي الأبطال.

مسلسل بابا المجال من بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة سهر الصايغ، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، وإخراج أحمد خالد موسى.

تتر النهاية

كما اكتفت الشركة المنتجة لمسلسل “بابا المجال” بكتابة الممثلين الشباب داخل العمل، على تتر النهاية، مع تجاهل كتابة أسماء النجوم الكبار المشاركين في العمل.

وتدور أحداث مسلسل بابا المجال لمصطفى شعبان حول قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم بابا المجال، في إطار درامي تشويقي.