تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا ومقتل 5 أشخاص

تبادلت القوات الأذربيجانية والأرمن إطلاق النار، اليوم الأحد، في منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها؛ مما أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل.

تبادل إطلاق النار

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن جنديين قُتلا في تبادل لإطلاق النار بعد أن أوقفت القوات الأذربيجانية قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى مناطق نائية، مضيفة أن القافلة استخدمت طريقًا غير مصرح به.

وأشارت وزارة الخارجية في أرمينيا إلى أن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية في قرة باغ قُتلوا. وتابعت أن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، واصفة مزاعم أذربيجان المتعلقة بنقل أسلحة بأنها “سخيفة”.

حل النزاع

وناغورني قرة باغ معترف بها دوليًّا منذ فترة طويلة كجزء من أراضي أذربيجان على الرغم من أن غالبية سكانها من الأرمن.

والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عدة مرات في إطار الجهود المبذولة لحل النزاع، لكن العنف المتكرر أضر بجهود السلام.

ومنتصف الشهر الماضي، اقترحت أرمينيا على أذربيجان مسودة اقتراح لتسوية سلمية بشأن النزاع بين البلدين بشأن منطقة ناغورني قرة باغ.