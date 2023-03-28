تجمع نادر لـ5 كواكب يزين سماء المملكة الليلة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد 5 كواكب بسماء الوطن العربي بعد وقت قصير من غروب الشمس اليوم الثلاثاء، حيث ستزين الأفق الغربي أربعة منها مرئية بالعين المجردة، وسيشكل المشتري وعطارد والزهرة وأورانوس والمريخ قوسًا بجانب القمر.

رصد من موقع مظلم

وقالت فلكية جدة إنه لرصد جميع الكواكب الخمسة في وقت واحد فيجب أن يكون الرصد من موقع مظلم وأن يكون الأفق مكشوف بالكامل.

وأوضحت أن “البداية بكوكب الزهرة والذي سيظهر بمجرد أن تغرب الشمس كألمع بقعة ضوء يبلغ لمعانها (-3.9)”، موضحة أن كوكب الزهرة سيستمر في الارتفاع في سماء المساء خلال شهري أبريل ومايو، لذلك نصحت بعدم تفويت الفرصة برؤية هذا الكوكب الساطع.

ولفتت “أما كوكبا المشتري وعطارد فسيكونان من الصعب رؤيتهما لأنهما سيكونان قريبين جدًا من الأفق لذلك للحصول على أفضل فرصة لرؤية هذه الكواكب يجب الابتعاد عن أضواء المدن إلى مكان مظلم مع عدم وجود مبانٍ أو جبال تحجب غروب الشمس وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية المشتري وعطارد في هذا التجمع الكوكبي”.

التقاء عطارد والمشتري

وأضافت أن عطارد سيلتقي بالمشتري في هذا اليوم في حالة اقتران، وبعد ذلك سيتبادلان الأماكن حيث سيكون المشتري هو الأقرب إلى الأفق من كوكب عطارد، وهذه هي الفرصة الأخيرة لرؤية المشتري قبل أن يمر خلف الشمس، وسيظل بعد ذلك مطموسًا في وهجها لعدة أسابيع ثم سيعود المشتري إلى الظهور في سماء الفجر.

وبالنسبة لأورانوس فهو ظاهريًا بالقرب من الزهرة لكن هناك حاجة إلى تلسكوب أو منظار لرؤية الكوكب لأنه خافت حيث يبلغ لمعانه (+5) أي عند حافة الرؤية بالعين المجردة.

واختتمت قولها: “أخيرًا سيكون المريخ في أعلى نقطة فوق الأفق في التجمع الكوكبي وسيكون الكوكب الأحمر ساطعًا إلى حد ما وسيكون بجواره قمر التربيع الأول لشهر رمضان المبارك ويفصل بينهما درجتين”.

وأكدت أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون جيدة بما يكفي لرؤية وتصوير الكوكب تمامًا مثل المشتري ثم سيختفي خلف الشمس عندما يصل إلى اقترانه الشمسي.