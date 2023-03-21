تجهيز مكبرية المسجد الحرام بأحدث التقنيات لشهر رمضان

أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام
جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان، وذلك بأحدث التقنيات وأعلى المعايير التي يشرف عليها ويديرها كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلاً عاليًا.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة أنهت صيانة أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر بالتعاون مع وزارة الإعلام، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه جرى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها، حيث أنها تدار وفق عمل مؤسسي منظم شرعيًا وهندسيًا فائق الدقة، كما أنه يتم تجهيزها للصلوات في وقت قياسي وفق أحدث الإمكانات البشرية والآلية.
وبين أنه تمت التجهيزات بمعايير عالية الدقة في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لنقل شعائر الأذان والصلاة إلى جميع أنحاء المعمورة، سائلًا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنمو والازدهار.