Icon

حراك ونهضة رياضية كبرى في المملكة.. السعودية وجهة عالمية Icon ريما بنت بندر تزور رائدي الفضاء السعوديين في هيوستن Icon الخادمة المنزلية سفير للتواصل بين مجتمعين Icon واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية Icon رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة Icon بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon 190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا Icon استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مفيد لصحة القلب وانتظام السكرى

تجويع الجسد يعالج سمنة الأطفال

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
تجويع الجسد يعالج سمنة الأطفال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت أخصائية التغذية هدى الزرع، أن الصيام المتقطع يعالج بعض المشاكل الصحية، بالإضافة إلى حرق الدهون لمرضى السمنة، كما أنه مفيد لصحة القلب، ويساعد في انتظام السكرى والكوليسترول.

تجويع الجسد

وأضافت الزرع، في تصريحات لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تجويع الجسد مناسب للأطفال الذين يعانون من السمنة طالما أنهم قادرون على تحمل الانقطاع على الطعام.

ودعت أخصائية التغذية، إلى ضرورة اهتمام الأسرة بمد الطفل خلال فترة تناول الطعام بالعناصر الغذائية المطلوبة لجسم وأن تكون السعرات الحرارية كافية للجسم.

الاعتدال بالتمارين الرياضية

وقالت الزرع: بالإضافة إلى تجويع الجسد، لابد من الاعتدال في التمارين الرياضية، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ التمارين في وقت الأكل وليس الصيام بحيث يكون لديه طاقة لممارسة هذه التمارين.

وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن هناك دراسات أدت أن تكون الخلايا السرطانية تكون أقل لمن يصومون ويجوعون الجسم لفترات طويلة، مضيفة أن الصيام المتقطع نوع آخر من أنواع تجويع الجسد.

ونصحت بأن يكون الصيام المقطع متدرج في عدد ساعاته لمن لم يعتد على الصيام، مضيفة أن الماء مسموح به في كل أنواع الحميات، منوهة بأن تكنيك تجويع الجسد موجود منذ آلاف السنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
العالم

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة...

العالم
لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج
الرياضة

لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة...

الرياضة
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
العالم

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في...

العالم
عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر
الرياضة

عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

الرياضة
حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان
تقارير

حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة...

تقارير
تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء
تكنولوجيا

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

تكنولوجيا
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
الرياضة

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف...

الرياضة
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
العالم

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص...

العالم