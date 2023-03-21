كشفت أخصائية التغذية هدى الزرع، أن الصيام المتقطع يعالج بعض المشاكل الصحية، بالإضافة إلى حرق الدهون لمرضى السمنة، كما أنه مفيد لصحة القلب، ويساعد في انتظام السكرى والكوليسترول.

هدى الزرع – أخصائية تغذية: تجويع الجسد يعالج سمنة الأطفال حسب قدرتهم على التحمل .. وبهذه الشروط @HudaM2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sqMOAOoBRc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 21, 2023

تجويع الجسد

وأضافت الزرع، في تصريحات لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تجويع الجسد مناسب للأطفال الذين يعانون من السمنة طالما أنهم قادرون على تحمل الانقطاع على الطعام.

ودعت أخصائية التغذية، إلى ضرورة اهتمام الأسرة بمد الطفل خلال فترة تناول الطعام بالعناصر الغذائية المطلوبة لجسم وأن تكون السعرات الحرارية كافية للجسم.

الاعتدال بالتمارين الرياضية

وقالت الزرع: بالإضافة إلى تجويع الجسد، لابد من الاعتدال في التمارين الرياضية، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ التمارين في وقت الأكل وليس الصيام بحيث يكون لديه طاقة لممارسة هذه التمارين.

وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن هناك دراسات أدت أن تكون الخلايا السرطانية تكون أقل لمن يصومون ويجوعون الجسم لفترات طويلة، مضيفة أن الصيام المتقطع نوع آخر من أنواع تجويع الجسد.

ونصحت بأن يكون الصيام المقطع متدرج في عدد ساعاته لمن لم يعتد على الصيام، مضيفة أن الماء مسموح به في كل أنواع الحميات، منوهة بأن تكنيك تجويع الجسد موجود منذ آلاف السنين.