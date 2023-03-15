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بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انطلقت مساء اليوم منافسات النسخة الأولى من كأس العلا للهجن، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

تفاصيل اليوم الأول

وشهد اليوم الأول منافسة شديدة داخل ميدان العلا للهجن في الجانب الرياضي، فيما صاحب الحدث العالمي مجموعة من الأنشطة والفعاليات ربطت بين الماضي والحاضر في جوانب مختلفة، إذ ظهر الزوار بكامل أناقتهم من خلال أزياء مميزة عكست طبيعة العلا وتراثها الغني، واستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها في القرية التراثية المصممة خصيصًا لكأس العلا للهجن، منحتهم خيارات أطعمة محلية متنوعة وعلامات تجارية محلية بمنتجات ذات طابع تراثي تم صياغتها يدويًا، ووصلات مميزة لعروض فنية واستعراضية.

6 أشواط

وأقيمت اليوم 6 أشواط للماراثون لمسافة 4 كم، مقسمة بين فئتي “حيل وثنايا بكار” و”زمول وثنايا قعدان”، وحلّ الهجّان “فارس فرج الجهني” في المركز الأول ضمن منافسات الشوط الأول، وحسم الهجّان “سالم عبيد الله الحويطي” منافسات الشوط الثاني، وكانت صدارة الشوط الثالث من نصيب الهجّان “فارس سالم البلوي”، وحسم الهجّان “سليمان حمدان البلوي” منافسات الشوط الرابع، وانتزع الهجّان “سعيد محمد العصري الخييلي” صدارة الشوط الخامس، في حين اختتم الهجّان ” حمزة عادل الدعدي” منافسات اليوم الافتتاحي للحدث بفوزه بلقب الشوط السادس والأخير.

وتستمر منافسات اليوم الثاني من كأس العلا للهجن يوم غد الأربعاء، حيث يتكون من 4 أشواط “شوطي حقايق (4 كم) وشوطي لقايا (5 كم)” لفئتي “بكار” و “قعدان” مفتوح.

 

 

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