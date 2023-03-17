تحديث مارس يحل ثغرات أمنية في بعض أجهزة الأندرويد

كشف الخبير التقني أسامة الضاوي عن ثغرات أمنية في أجهزة معينة من الأندرويد.

سامسونج حلتها

وأضاف أسامة الضاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: سامسونج حلتها بتحديث شهر مارس الأمني، وبيكسل أيضًا”.

وتابع المهتم بالتقنية: أصحاب الأجهزة التي لم يصلها تحديث مارس، عليهم غلق مكالمات الواي فاي والجيل الرابع VoLTE وWiFi Calling إلى أن يصلهم التحديث.

ولفت الضاوي إلى بعض الثغرات، مشيرًا إلى أنه يتم اختراق الجهاز بمجرد معرفة رقم الهاتف حال تفعيل مكالمات الواي فاي والجيل الرابع.