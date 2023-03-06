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تشكل خطرًا بتعارضها مع الأدوية

تحذير.. أضرار الخلطات العشبية تصل إلى حد الوفاة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
تحذير.. أضرار الخلطات العشبية تصل إلى حد الوفاة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك سعد الشهري، أن الخلطات العشبية ليست آمنة وتصل أضرارها إلى حد الوفاة، لافتًا إلى أن الناس أصبحوا يتعاملون بها بكثرة.

ضرر كبير

وأوضح الشهري في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن المواطنين اعتقدوا أن الخلطات العشبية أفضل من الدواء، رغم أن من يُصنعها الآن هم أشخاص غير مختصين وليسوا مطلعين على أساسيات إنتاج الأدوية تحديدًا.

وأشار إلى أن الخلطات العشبية ليست آمنة فكثير من الأحيان أدت إلى أمراض كارثية قد تصل أضرارها للوفاة.

ولفت إلى أن خلط بعض الأدوية قد يسبب مشاكل، فما بالك بالخلطات الشعبية، فضلًا عن تعارضها الدوائي مع الأدوية خاصة التركيبات التجميلية والكريمات للنساء، ما يؤدي إلى مشكلة كبيرة.

مخاطر صحية

وكان الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، حذر في وقت سابق من خطورة الخلطات العشبية.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن الخلطات الشعبية مرتبطة بالعديد من المخاطر، أبرزها:

– فشل الكبد.

– التلوث بمواد ضارة.

– التخزين السيئ يؤدي الى تكاثر البكتريا والفطريات.

– قد تكون مغشوشة بأدوية.

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