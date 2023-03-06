تحذير.. أضرار الخلطات العشبية تصل إلى حد الوفاة

أكد المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك سعد الشهري، أن الخلطات العشبية ليست آمنة وتصل أضرارها إلى حد الوفاة، لافتًا إلى أن الناس أصبحوا يتعاملون بها بكثرة.

فيديو | المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك سعد الشهـري: الخلطات الشعبية ليست آمنة وتصل أضرارها للوفاة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TU3mMn3ZWO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2023

ضرر كبير

وأوضح الشهري في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن المواطنين اعتقدوا أن الخلطات العشبية أفضل من الدواء، رغم أن من يُصنعها الآن هم أشخاص غير مختصين وليسوا مطلعين على أساسيات إنتاج الأدوية تحديدًا.

وأشار إلى أن الخلطات العشبية ليست آمنة فكثير من الأحيان أدت إلى أمراض كارثية قد تصل أضرارها للوفاة.

ولفت إلى أن خلط بعض الأدوية قد يسبب مشاكل، فما بالك بالخلطات الشعبية، فضلًا عن تعارضها الدوائي مع الأدوية خاصة التركيبات التجميلية والكريمات للنساء، ما يؤدي إلى مشكلة كبيرة.

مخاطر صحية

وكان الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، حذر في وقت سابق من خطورة الخلطات العشبية.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن الخلطات الشعبية مرتبطة بالعديد من المخاطر، أبرزها:

– فشل الكبد.

– التلوث بمواد ضارة.

– التخزين السيئ يؤدي الى تكاثر البكتريا والفطريات.

– قد تكون مغشوشة بأدوية.