تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات Android.
وأوضح المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن التحديث الشهري الذي أصدرته Android في منتجاتها قد يسمح بوجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتهديدات يمكن استغلالها.
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد.
رفع وترقية صلاحيات المستخدم.
هجمة حجب الخدمة (DoS).
الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Android توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي:
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01