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يسمح للمهاجم بكشف المعلومات الحساسة

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات Android.

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن التحديث الشهري الذي أصدرته  Android في منتجاتها قد يسمح بوجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتهديدات يمكن استغلالها.

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد.

رفع وترقية صلاحيات المستخدم.

هجمة حجب الخدمة (DoS).

الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة.

الإجراءات الوقائية:

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Android توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي:

https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01

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