تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات جوجل كروم

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة يتعلق بتحديثات كروم.
ونصح الأمن السيبراني، في تغريدة “تويتر”، بضرورة المبادرة بالتحديثات لتفادي مخاطر الاختراقات الأمنية، والثغرات الرقمية والهجمات الإلكترونية.
أصدرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لنظام (Android)، ومتصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة
حقن تعليمات برمجية
تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)
تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت
يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (111.0.5563.64/.65) لنظام التشغيل Windows و(111.0.5563.64) لنظام التشغيل Mac و Linux ، ونسخة Chrome 111 (111.0.5563.57/.58) لنظام Android ، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط التالية (هنا) و(هنا).