تحذير: إلهاء طفلك بالأجهزة الإلكترونية اليوم يحوله لمدمن تقنية غدًا

حذرت وزارة الصحة، الآباء والأمهات من إلهاء أطفالهم بالأجهزة الإلكترونية، مقدمة عدة نصائح لحمايتهم وتحفيزهم للتقليل من استخدامها.

مدمني التقنية

وقالت الوزارة، في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: إن 33% من أولياء الأمور يستخدمون التقنية لإلهاء أطفالهم يوميًّا؛ ما يحولهم بعد ذلك إلى مدمني تقنية.

يأتي ذلك في ضوء حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سلبيات التقنية، حيث نصحت باستبدال ساعات الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي بممارسة الهوايات.

نصائح لحماية الأطفال

وفي وقت سابق، قدمت الوزارة نصيحتين لتحفيز الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وأوضح حساب عش بصحة التابع لوزارة الصحة على موقع تويتر، أنه يمكن تقليل استخدام أطفالنا للأجهزة الإلكترونية من خلال: عدم السماح لهم باستخدامها أثناء الأكل، ومكافآتهم عند ممارستهم أي نشاط حركي.

وقدم حساب عش بصحة بعض الإستراتيجيات التي قد تساعد على تقليل قلق الطلاب والطالبات من الاختبارات في هذه الأوقات الصعبة، ومن بينها تعلم أساليب الاسترخاء، والحرص على التغذية، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وممارسة بعض التمارين الرياضية.