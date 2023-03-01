تحذير: إلهاء طفلك بالأجهزة الإلكترونية اليوم يحوله لمدمن تقنية غدًا 3 كويكبات بحجم ناطحات السحاب تتجه نحو الأرض هذا الأسبوع ترقية 2924 فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب جماهير الهلال ردًا على عرض الاتحاد الخرافي: نريد ميسي بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لجميع ناقلي البضائع على الطرق زوجة أب تعذب أطفاله بالحرق والضرب في تونس لحظة سقوط إحدى المعازيم في الماء أثناء تصوير العريس والعروسة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل قرارات صارمة من تيك توك بشأن المراهقين ضبط تشكيل عصابي في الدمام نصب واحتال على أفراد وهيئات عبر انتحال اسم شخصية مسؤولة
حذرت وزارة الصحة، الآباء والأمهات من إلهاء أطفالهم بالأجهزة الإلكترونية، مقدمة عدة نصائح لحمايتهم وتحفيزهم للتقليل من استخدامها.
وقالت الوزارة، في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: إن 33% من أولياء الأمور يستخدمون التقنية لإلهاء أطفالهم يوميًّا؛ ما يحولهم بعد ذلك إلى مدمني تقنية.
يأتي ذلك في ضوء حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سلبيات التقنية، حيث نصحت باستبدال ساعات الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي بممارسة الهوايات.
وفي وقت سابق، قدمت الوزارة نصيحتين لتحفيز الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
وأوضح حساب عش بصحة التابع لوزارة الصحة على موقع تويتر، أنه يمكن تقليل استخدام أطفالنا للأجهزة الإلكترونية من خلال: عدم السماح لهم باستخدامها أثناء الأكل، ومكافآتهم عند ممارستهم أي نشاط حركي.
وقدم حساب عش بصحة بعض الإستراتيجيات التي قد تساعد على تقليل قلق الطلاب والطالبات من الاختبارات في هذه الأوقات الصعبة، ومن بينها تعلم أساليب الاسترخاء، والحرص على التغذية، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وممارسة بعض التمارين الرياضية.