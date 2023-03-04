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بالإضافة للإمساك والتقيؤ والأنيميا

تحذير.. اضطرابات الأكل تسبب خفقانًا مميتًا

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
تحذير.. اضطرابات الأكل تسبب خفقانًا مميتًا
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض الباطنية، الدكتور فهد العنزي، من خطورة اضطرابات الأكل والتغذية، موضحًا أنها تسبب خفقًانًا مميتًا.

خطورة على الصحة

ولفت العنزي خلال لقائه ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية” إلى أن اضطرابات الأكل تحدث لكل من الأطفال والمراهقين بشكل أكثر، مشيرًا إلى أن الأسر تلاحظ على أطفالها معاناتهم من التقيؤ الإرادي أو اللاإرادي بشكل مستمر وذلك بعد الأكل وهذا يعكس هذا الاضطراب.

وأشار إلى أن خطورة اضطرابات الأكل تنقسم إلى عدة أجزاء منها خطورة على الصحة العامة، وعلى الانسحاب من المجتمع، والصحة النفسية والعقلية.

تجويع مستمر

وبالنسبة لصحة الجسم، أكد أنه يؤثر على الكثير من أجهزة الجسم، بسبب التجويع المستمر، فأغلب المرضى يحاولون تجويع أنفسهم بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ونبضات القلب، ما يؤدي إلى قصور في عضلات القلب إما بتضخم أو ضمور.

وتابع العنزي أن هذا الاضطراب قد يؤدي إلى فقدان فيتامينات وبروتينات هامة تؤدي إلى حدوث خفقان مميت، بالإضافة إلى معاناة الشخص من الإمساك المزمن وانخفاض سكر الدم والجفاف المستمر وكسل في الغدة الدرقية.

كما أشار إلى أن النساء تصاب بانقطاع الدورة الشهرية، وانخفاض معدل الخصوبة، فضلًا عن إصابة الشخص بقصور في الكلى والأنيميا وانخفاض في الكرات البيضاء والحمراء.

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