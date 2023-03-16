لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي المستوى من ثغرات في منتجات Lenovo.
وأوضح المركز أن تلك الثغرات تمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة.
ولفت مركز الأمن السيبراني إلى أن الثغرات تمكن المهاجم من رفع وترقية الصلاحيات، وهجمة حجب الخدمة (DoS)، والوصول غير مصرح به للمعلومات، داعيًا إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط –اضغط هنا-.