تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي المستوى من ثغرات في منتجات Lenovo.

وأوضح المركز أن تلك الثغرات تمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة.

الوصول للمعلومات

ولفت مركز الأمن السيبراني إلى أن الثغرات تمكن المهاجم من رفع وترقية الصلاحيات، وهجمة حجب الخدمة (DoS)، والوصول غير مصرح به للمعلومات، داعيًا إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط –اضغط هنا-.