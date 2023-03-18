تحذير لمرضى الأورام من استخدام الأعشاب أو الخلطات للعلاج

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حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، مرضى الأورام من الانخداع واستخدام الأعشاب والخلطات مجهولة المصدر في العلاج بدلًا من الدواء.
وقال الخضيري عبر حسابه بموقع “تويتر” “هناك من أجرم بحق بعض مرضى الأورام بإيهامهم بأن العلاج في نبات أو غذاء معين أو خلطات مجهولة لأعشاب قد تكون سامة، حيث قد يصدّقون ذلك فيتركون الطب المبني على براهين ومشاهدات علمية وأبحاث”.
وأضاف “هؤلاء المجرمون يبيعون الوهم ويخدعون الناس أو -قلة منهم-؛ مخدوعين بنظريات وهمية خلف اللاب توب”.
وكان المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك سعد الشهري، أكد أن الخلطات العشبية ليست آمنة وتصل أضرارها إلى حد الوفاة، لافتًا إلى أن الناس أصبحوا يتعاملون بها بكثرة.
وأوضح الشهري في تصريحات صحفية سابقة، أن المواطنين اعتقدوا أن الخلطات العشبية أفضل من الدواء، رغم أن من يُصنعها الآن هم أشخاص غير مختصين وليسوا مطلعين على أساسيات إنتاج الأدوية تحديدًا.
وأشار إلى أن الخلطات العشبية ليست آمنة فكثير من الأحيان أدت إلى أمراض كارثية قد تصل أضرارها للوفاة.