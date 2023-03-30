تحذير من السفارة السعودية في تايلند بشأن الدراجات النارية

دعت السفارة السعودية في تايلند، اليوم الخميس، إلى عدم استئجار الدراجات النارية، ما لم يكونوا حاصلين على رخصة قيادة دولية تؤهلهم لذلك.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” السبب وراء ذلك وهي ملاحظتها لزيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون أثناء قيادة الدراجات النارية المستأجرة في تايلند، مما ينتج عنه العديد من الحوادث والإصابات الخطيرة.