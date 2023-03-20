Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
صحة وطب‎
العثور على بكتيريا الإشريكية القولونية

تحذير من بكتيريا قاتلة على أسطح الهواتف

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
تحذير من بكتيريا قاتلة على أسطح الهواتف
المواطن - فريق التحرير

حذر الخبراء من البكتيريا والجراثيم غير المرئية الكامنة على أسطح شاشات الهواتف المحمولة.

جرثومة التسمم الغذائي

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأنه تم العثور على بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العقدية البرازية على 100% من شاشات الهواتف الذكية في دراسة للميكروبات الضارة التي تنتقل إلى جسم المستخدم.

كما تم العثور على جرثومة التسمم الغذائي Bacillus cereus والمكورات العنقودية الذهبية المسببة للالتهاب الرئوي، في كل من المسحات العشرين المأخوذة من 10 هواتف، وفي حين لم يكن هناك آثار من السالمونيلا في المسحات، إلا أن نصفها تبين أنه يحتوي على بكتيريا P. aeruginosa، التي توجد عادة في براز الصراصير.

مستعمرة من الجراثيم

وقالت سارة ماكونومي، مديرة العمليات في شركة “SellCell”، التي أجرت الدراسة، إن الهدف منها كان معرفة مدى انتشار البكتيريا الضارة على شاشات الهواتف المحمولة، وأنواع البكتيريا الأكثر شيوعًا، وأشارت إلى أن النتائج كانت مروعة حقًا، حيث نشأت العديد من أشكال البكتيريا من البراز البشري، مما يسلط الضوء حقًا على حاجة الأشخاص لتنظيف هواتفهم المحمولة وتعقيمها بشكل كامل في كثير من الأحيان، وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود بكتيريا P. aeruginosa، التي تأتي مباشرة من مخلفات الصراصير.

واختبرت الدراسة شاشات هواتف خاصة مملوكة لست إناث وأربعة ذكور تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عامًا. وتم العثور على ما مجموعه 20 مستعمرة من المكورات العقدية البرازية والمكورات المعوية، والتي تتشكل في المعدة والأمعاء لكل من البشر والحيوانات على الشاشات المختبرة، والتي يمكن أن تمثل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد وحتى التسمم الغذائي.

دورات المياه

وتم إلقاء اللوم على بعض الجراثيم في دخول الهواتف إلى دورات المياه، حيث رجح الباحثون أنه يمكن في غضون خمس دقائق فقط أن تنتقل البكتيريا في الهواء عند تنظيف المرحاض، مما يزيد من فرصة سقوطها والتصاقها بسطح الهاتف. وذكرت شركة SellCell أنه بعد ذلك يحمل المستخدم البكتيريا على هاتفه خارج دورة المياه إلى بقية المنزل، حيث يمكن أن تزيد فرص انتشار الأمراض.

في حين أن العديد من العوالق يمكن أن تكون غير ضارة بشكل تام، فإن الأنواع الأكثر خطورة والتي يمكن أن تسبب الإسهال والقيء والتهابات الجهاز التنفسي وحتى التهابات المسالك البولية ومجرى الدم، يمكن أن تنتقل للمستخدم أو أي من أفراد الأسرة وبالتالي فإنه ينصح أولا بعدم اصطحاب الهواتف الذكي إلى داخل دورات المياه والمواظبة على تنظيفها بشكل جيد دوريًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم