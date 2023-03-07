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مسألة تخص الصينيين وحدهم

تحذير من بكين لواشنطن: تايوان خط أحمر

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
تحذير من بكين لواشنطن: تايوان خط أحمر
المواطن - فريق التحرير

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جددت الصين اليوم الثلاثاء تحذيرها للولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان، مؤكدة أن هذه القضية باتت خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

خط أحمر

وقال وزير الخارجية تشين جانج، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة السنوية للبرلمان في بكين، إن تايوان خط أحمر بالنسبة لبلاده، لا يجوز لواشنطن تجاوزه.

كما أكد أن حل قضية تايوان مسألة تخص الصينيين وحدهم، وليس لأي بلد آخر الحق بالتدخل فيها.

تفاقم التوترات

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تحتفظ بكل الخيارات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة توحيد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي، مع البر الصيني، بحسب ما نقلت رويتز.

تأتي تلك التصريحات فيما بلغت التوترات بين الصين والولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز بكين.

مناورات عسكرية

ففي أغسطس الماضي (2022)، أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي لتايوان. لاسيما أن بكين تنظر إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي باستقلالها وتحد لمطالبة الصين بالسيادة عليها.

وفي أكبر مناوراتها العسكرية التي استهدفت تايوان منذ عقود أرسلت الصين سفنا وطائرات بانتظام عبر خط الوسط للمضيق، بل أطلقت صواريخ فوق تايوان نفسها انتهى بها الأمر بالسقوط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

حق تاريخي

وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها يتعين السيطرة عليه بالقوة إذا لزم الأمر، وقد صعدت من تحرشاتها العسكرية والدبلوماسية، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الطرفين انقسما منذ الحرب الأهلية عام 1949، ولم يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على الجزيرة، منذ ذلك الحين.

إلا أن بكين لوحت مرارًا في السنوات الماضية بأهمية ضم الجزيرة للبر الصيني، بكافة الطرق ومنها العسكرية إن لزم الأمر، ما فاقم من مخاوف تايبيه التي لجأت إلى حليفها الأمريكي، لتزويدها بمزيد من السلاح.

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