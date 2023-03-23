Icon

سبب فقدان البعض لبهجة رمضان Icon الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية Icon مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه Icon لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن Icon الحمدان: عام الشعر العربي لغة ثقافية عالمية Icon ميليشيا الحوثي تعدم يمنيًا وتسحل جثته Icon تحذير من كسر الصيام على القهوة Icon عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف Icon خيارات جديدة لـ الصندوق العقاري بمنتج البناء الذاتي Icon وزير السياحة: توطين القطاع لا يقبل النقاش أو التأجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
تسبب الاضطراب والجفاف للجسم

تحذير من كسر الصيام على القهوة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
تحذير من كسر الصيام على القهوة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من تناول القهوة لكسر صيام رمضان، مؤكدًا أن الماء والتمر يجب أن يكونا أولًا.

تأثير القهوة

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “لا انصح بالقهوة لكسر الإفطار (الماء والتمر أولاً). ولا بعد 10 ليلاً، لأنها تسبب الجفاف للجسم، حيث إن الكافيين قد يمتص جزءًا واضحًا من سوائل الجسم ويطردها عبر البول.

ولفت إلى أن القهوة منبه يسبب اضطرابًا وعدم انتظام في النوم لمن اعتاد النوم بعد صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن أفضل وقت لتناولها هو من بعد إلإفطار وحتى العاشرة مساءً.

الحد من استهلاك الكافيين

وكانت وزارة الصحة، قدمت في وقت سابق خطوات للحد من استهلاك الكافيين خاصة للأشخاص الذين يتناولونه بكثرة، بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف صادر عنها، إنه قد يكون تقليل الكافيين مهمة صعبة بينما قطعها بشكل مفاجئ قد يعرض الأشخاص لصداع الانسحاب الذي من الممكن أن يستمر لبضعة أيام.

وأوصت الوزارة بعدد من الإجراءات التي يمكن القيام بها للتغلب على الأعراض الانسحابية للكافيين بشكل تدريجي وهي:

1- تقليل استهلاك الكافيين إلى نصف كوب يوميًا قبل شهر رمضان.

2- استهلاك أقل من 5 مشروبات أسبوعيًا تحتوي على الكافيين.

3- بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك، ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق
السعودية اليوم

خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على...

السعودية اليوم
رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا
العالم

رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا

العالم
مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة
السعودية اليوم

مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة

السعودية اليوم
طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد للاعب
العالم

طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد...

العالم
حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت
العالم

حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت

العالم
أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم الشهر المقبل
السعودية اليوم

أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم...

السعودية اليوم
مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من سيول عارمة بجازان
السعودية اليوم

مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من...

السعودية اليوم