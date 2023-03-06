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يسبب التهابات وإغلاق للقناة الدمعية

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
المواطن - فريق التحرير

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حذر طبيب أطفال، سيدة وضعت في عيني رضيعها كحلًا كثيرًا يغطي الجلد حولهما، مؤكدًا أنه قد يصيبه بعدد من الأضرار.

وقال الطبيب في مقطع فيديو متداول، إن الكحل قد يصيب الطفل بالتهابات في العينين، أو إغلاق القناة الدمعية ومشاكل أخرى.

احتواء الكحل على الرصاص

وأثار هذا الفيديو جدلًا واستياءً بين رواد موقع “تويتر”، الذي رفضوا ما فعلته الأم في عيني رضيعها، فقال أحد المغردين إن هذا يعد جهلًا وقلة وعي بأضراره، فأغلب الكحل يحتوي على رصاص ومؤذٍ للعصب البصري.

وأكدت مغردة أخرى أن الكحل خطر حيث يحتوي على نسبة رصاص كبيرة تضر العين.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذرت في وقت سابق، من عدة أنواع من الكحل لتجاوز الحد المسموح به كشوائب في مادة الرصاص، وعدم إدراجهم في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.

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