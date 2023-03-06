تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

حذر طبيب أطفال، سيدة وضعت في عيني رضيعها كحلًا كثيرًا يغطي الجلد حولهما، مؤكدًا أنه قد يصيبه بعدد من الأضرار.

وقال الطبيب في مقطع فيديو متداول، إن الكحل قد يصيب الطفل بالتهابات في العينين، أو إغلاق القناة الدمعية ومشاكل أخرى.

احتواء الكحل على الرصاص

وأثار هذا الفيديو جدلًا واستياءً بين رواد موقع “تويتر”، الذي رفضوا ما فعلته الأم في عيني رضيعها، فقال أحد المغردين إن هذا يعد جهلًا وقلة وعي بأضراره، فأغلب الكحل يحتوي على رصاص ومؤذٍ للعصب البصري.

وأكدت مغردة أخرى أن الكحل خطر حيث يحتوي على نسبة رصاص كبيرة تضر العين.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذرت في وقت سابق، من عدة أنواع من الكحل لتجاوز الحد المسموح به كشوائب في مادة الرصاص، وعدم إدراجهم في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.