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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بالرياض.
وقال المديرية في تغريدة عبر موقع تويتر: حرر مدني الرياض يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.
ونشر المدني صورة ليد الطفلة وهي عالقة بداخل قطعة معدنية، حيث تتواجد بداخل حجرة بالمستشفى.