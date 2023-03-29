أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بالرياض.

وقال المديرية في تغريدة عبر موقع تويتر: حرر مدني الرياض يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

ونشر المدني صورة ليد الطفلة وهي عالقة بداخل قطعة معدنية، حيث تتواجد بداخل حجرة بالمستشفى.