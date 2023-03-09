تحسن قوي في غالبية الأنشطة الاقتصادية بالسعودية

تكشف نتائج الميزانية العامة للمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022، التحسن القوي في غالبية الأنشطة الاقتصادية؛ وذلك نتيجة مواصلة مسيرة الإصلاحات التي تجريها الحكومة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وتبني سياسات مالية تسهم في الحفاظ على الاستدامة المالية وتطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

زيادة الإيرادات

وكان من أبرز نتائج الميزانية، زيادة إجمالي الإيرادات إلى 317.971 مليار ريال، وذلك بارتفاع بنسبة 18% عما حققه خلال الربع الرابع من العام 2021م، والذي بلغ فيه 269.238 مليار ريال.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الرابع لعام 2022م، 123.786 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنةً بما كانت عليه في الربع الرابع من العام 2021م الذي بلغت فيه 103.748 مليار ريال، ويرجع السبب في ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة.

فيما حققت الإيرادات النفطية خلال الربع الرابع من عام 2022، 194.186 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الرابع من العام 2021م، ويعود تحسّن الإيرادات النفطية بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط؛ إذ وصل متوسط أسعار خام برنت خلال هذا الربع إلى 88.34 دولاراً للبرميل.

تنامي الإنفاق

ويعكس ارتفاع المصروفات للربع الرابع لعام 2022م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2021م بنسبة 8%، تنامي الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى مثل: جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والابتعاث، والمشاريع والمبادرات الكبرى مثل: السعودية الخضراء.

وأكد تحقيق فائض خلال العام 2022، نجاح السياسات المالية للحكومة، كما يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.