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لتأكيد أهمية نعمة أمن الأوطان وآثار فقدها من نقص الأمن

تحقيق الأمن الفكري وأثره على المجتمع لقاء لمنسوبي الأمر بالمعروف بالرياض

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
تحقيق الأمن الفكري وأثره على المجتمع لقاء لمنسوبي الأمر بالمعروف بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أقامت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً علميًا لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض من إداريين وميدانيين، بعنوان (تحقيق الأمن الفكري وأثره على المجتمع)، ألقاه فضيلة مستشار معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي، “عن بعد”، ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الوحدة التنفيذية، للعام الحالي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور العصيمي على أن الأمن الفكري من مقاصد الشريعة الإسلامية وحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ العقل والدين، ولا يمكن حفظها إلا بتعزيز الأمن الفكري، موضحاً أهمية نعمة أمن الأوطان، وآثار فقدها من نقص الأمن.

وبيّن “العصيمي” أن المسائل الشرعية في ذكر الإمام وطاعة ولي الأمر، جاءت في كتب الاعتقاد، وليس في كتب الفقه، لأنها من الأصول الشرعية والتأكيد على الاهتمام بها، مستشهداً بالأدلة الشرعية والنصوص النبوية، وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك.

واختتم “العصيمي” اللقاء بالدعاء لولاة أمرنا – حفظهم الله -، مقدمًا شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على اهتمامه البالغ لإقامة هذه اللقاءات والبرامج، ورفع الوعي التوعوي والتوجيهي والوقائي والفكري لمنسوبي الرئاسة وفروعها، كما قدم شكره وتقديره لفضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ولفضيلة مساعده، الشيخ محمد بن زيد التميمي، ولعموم الإدارات والهيئات والمراكز التابعة لفرع منطقة الرياض.

 

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