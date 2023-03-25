تحويل الدراسة عن بعد غدًا بمدارس خليص

أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة عن بعد يوم غد الأحد في مدارس محافظة خليص بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

وكانت جامعة الباحة والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية غدًا.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية.