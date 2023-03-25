تحويل الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير

قررت إدارة تعليم عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 4 / 9 / 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.