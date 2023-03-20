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حصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات المتطورة

تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج – اليوم- حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.

إمكانيات متطورة

وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

كفاءة عالية

وأكد اللواء الدعيج من جانبه، أن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة، حيث نَفَّذْنَ عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس، الرماية، وعرض الفصيل الخاص.

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