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مع توضيح فضل نشر المصحف

تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها
المواطن - فريق التحرير

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميمًا لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها وكذلك فضل نشر المصحف الشريف.

منصة إحسان

كما تخصص الخطبة لبيان ما أتاحته الوزارة لمن أراد المساهمة في هذا الفضل العظيم عبر منصة إحسان للعمل الخيري، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فاعلي الخير بالمساهمة في المشاريع التي تخدم بيوت الله والعناية بكتابه العزيز عبر منصة إحسان للعمل الخيري.

أهل الخير

وكان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري قال في وقت سابق، إن ما تقوم به الوزارة من دور رائد في عمارة المساجد بحكم ولايتها واختصاصها برعاية شؤونها، يسهم فيه أهل الخير والبذل، الذين يتسابقون إلى عمارتها وصيانتها.

وأكد الدكتور السديري في تصريحات سابقة أنه نظرًا لكثرة المتوافدين على الوزارة من أهل الخير، الراغبين والراغبات في المشاركة بالتبرع لبناء المساجد وعمارتها جاءت فكرة إنشاء مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد.

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